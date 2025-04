Dazi, scade l'ultimatum alla Cina: gli Usa impongono tariffe al 104%

08 aprile 2025 a

Da domani gli Stati Uniti applicheranno dazi al 104% contro la Cina dal momento che Pechino, contrariamente a quanto richiesto da Washington, non ha ritirato le sue contromisure. A confermare le indiscrezioni è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a Fox News. E subito Wall Street riduce i forti guadagni di avvio seduta dopo la decisione dell'amministrazione Usa di far salire da domani i dazi alla Cina.

Ieri un funzionario della Casa Bianca aveva chiarito alla Cnbc che se entrassero in vigore i dazi aggiuntivi minacciati dal presidente Donald Trump, l'aliquota totale per la Cina sarebbe diventata del 104%. Il presidente, infatti, aveva annunciato tariffe al 34% per Pechino la scorsa settimana durante il suo discorso al Rose Garden che si sommavano ai dazi del 20% già in vigore. In un post su Truth, ha infine minacciato ulteriori dazi del 50% contro la Cina se quest'ultima non dovesse ritirare le contromisure. E così è stato vista la fermezza del Paese guidato da Xi.