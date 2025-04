Dazi, il piano di Giorgia Meloni contro i dazi di Trump: "Zero per zero"

08 aprile 2025 a

Meloni pensa ad azzerare i dazi reciproci tra Europa e Stati Uniti. Per il momento è solo una proposta ma la premier ritiene sia la strada giusta per arrivare a un'intesa tra le due sponde dell'Atlantico. "Credo che siamo tutti concordi nel dire che una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti non conviene a nessuno. Dunque, la sfida è lavorare con l'Unione Europea per definire un accordo positivo che possa avere come soluzione quella di integrare ancora di più le nostre economie, invece di separarle, in un'ottica di mutuo beneficio e di crescita reciproca". Cosi' la premier Giorgia Meloni, nell'incontro con le associazioni di categorie, ha rilanciato la necessità di un dialogo con gli Usa sul tema dei dazi.

"Chiaramente un distanziamento dell'economia europea e di quella americana porta a una compressione e indebolimento dell'Occidente che non è mai una buona notizia. All'introduzione, nello scorso mese di febbraio, dei dazi aggiuntivi Usa del 25% su acciaio e alluminio europei, la Commissione europea ha reagito, prevedendo - ha rimarcato la premier - complessivamente contromisure sulle esportazioni statunitensi per un valore fino a 26 miliardi di euro, equivalenti alla portata economica delle tarie statunitensi. La sfida da esplorare è invece quella che l'Italia e' stata tra le prime nazioni a promuovere, e che anche la Presidente von der Leyen lo ha ribadito, ovvero la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula 'zero per zero'", ha detto la premier secondo quanto si apprende.