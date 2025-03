Starlink, botta e risposta Polonia-Usa. Musk a Sikorski: "Zitto ometto"

09 marzo 2025 a

a

a

Botta e risposta tra Polonia e Stati Uniti sulla copertura di Starlink per l’Ucraina. «Starlink per l’Ucraina è pagato dal Ministero della digitalizzazione polacco al costo di circa 50 milioni di dollari all’anno. A parte l’etica di minacciare la vittima di aggressione, se SpaceX si dimostra un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori», scrive su X il ministro degli Affari Esteri polacco Radoslaw Sikorski. «Sono solo invenzioni», ribatte il segretario di Stato Usa Mark Rubio. «Nessuno - continua - ha minacciato di tagliare fuori l’Ucraina da Starlink. E dite grazie perché senza Starlink l’Ucraina avrebbe perso questa guerra molto tempo fa e i russi sarebbero al confine con la Polonia in questo momento». Sikorski aveva scritto su X, dopo che sul social network sull’Ucraina e su Starlink era intervenuto anche Elon Musk. »Il mio sistema Starlink - aveva evidenziato Musk - è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi. Ciò che mi disgusta sono anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente. Chiunque ci tenga davvero, pensi se vuole che il tritacarne si fermi".

L'ultima bufala della sinistra sulla sparizione delle foto di Meloni con Zelensky

Dopo le parole di Sikorski, è intervenuto ancora Musk che ha preso di petto il ministro degli Esteri polacco. «Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink». Così Elon Musk, su X, ha risposto al post del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski secondo cui è Varsavia a pagare i servizi Starlink per l’Ucraina.