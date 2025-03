Trump: "Zelensky è pronto per il tavolo della pace. La Groenlandia? La prenderemo"

05 marzo 2025 a

Volodymyr Zelensky corregge il tiro e prova a riallacciare i rapporti con Donald Trump dopo lo scontro in mondovisione avvenuto nello Studio Ovale. Il leader ucraino inaspettatamente mette da parte l'orgoglio e si dice "pronto a impegnarsi per i colloqui di pace" e ad accettare lo schema proposto dagli americani. Prima una tregua, limitata "al cielo e al mare", poi il negoziato con Vladimir Putin, che dovrebbe prevedere anche le "garanzie di sicurezza" per il futuro dell’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, che in un discorso fiume di un'ora e quaranta minuti al congresso celebra i risultati ottenuti finora, scandisce un' "America is back" e apre alla possibilità di tornare a trattare con Zelensky: "Ho ricevuto una lettera da Zelensky che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l'accordo sui minerali", fa sapere, affermando anche di aver ricevuto “forti segnali" dalla Russia. "Sono pronti per la pace. Non sarebbe bellissimo? È ora di porre fine a questa guerra insensata", dice.

Ogni frase del tycoon viene accolta con grande entusiasmo dall’ala repubblicana, "rinforzata" per l’occasione anche dalla presenza di svariati ospiti, su tutti la First Lady Melania Trump e il magnate Elon Musk. L'attesa per le parole del presidente Usa sull'Ucraina dopo l'annuncio dello stop agli aiuti finisce presto. "Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, che non ha fine. Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina. Ora basta. È tempo di fermare questo. È tempo di fermare le uccisioni. È tempo di porre fine a questa guerra senza senso", dice Trump dal centro della scena. Quanto a Zelensky e a una tregua vicina: "Apprezzo che mi abbia inviato questa lettera. Allo stesso tempo, abbiamo avuto serie discussioni con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali di disponibilità alla pace", spiega.

Sul tema dei dazi, Trump afferma che le sue politiche commerciali "renderanno di nuovo ricca l’America", pur ammettendo che "potrebbe esserci un piccolo disturbo" e un "periodo di adattamento". Il tycoon ribadisce anche la sua intenzione di prendere il controllo della Groenlandia "in un modo o nell’altro". "Questa sera ho anche un messaggio per l’incredibile popolo della Groenlandia. Sosteniamo con forza il vostro diritto di determinare il vostro futuro e, se lo desiderate, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d’America - aggiunge - Ne abbiamo davvero bisogno per la sicurezza internazionale e credo che lo otterremo. In un modo o nell’altro, lo otterremo. Vi terremo al sicuro, vi arricchiremo e, insieme, porteremo la Groenlandia ad altezze che non avreste mai immaginato possibili".