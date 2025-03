Meloni-Zelensky, la bufala della sinistra sulla sparizione delle foto insieme dai social

05 marzo 2025 a

«Giorgia Meloni ha rimosso le foto con Volodymyr Zelensky dai suoi social. Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?». E’ quanto ha chiesto intervenendo in Aula alla Camera la vicepresidente della Commissione Esteri, Lia Quartapelle, esprimendo «solidarietà al presidente ucraino per il trattamento poco rispettoso ricevuto alla Casa Bianca». «Resta il fatto» - ha concluso Quartapelle - «che gli account social della presidente del Consiglio sembrerebbero radicalmente modificati. La presidente del Consiglio è stata vittima di un attacco hacker? Elon Musk ha preso il controllo dei suoi social? Questo è avvenuto il giorno in cui Donald Trump ha tolto il sostegno dell’intelligence americana agli ucraini. Si tratta di un po’ di opportunismo oppure dobbiamo interpretare questo gesto come l’anticipo di una svolta di politica estera nei confronti di un Paese che finora l’Italia ha sempre riconosciuto come aggredito e quindi da difendere?», ha dichiarato la deputata dem. Sempre alla Camera è stato poi il turno della deputata di Azione, Federica Onori: «Azione chiede un’informativa urgente alla premier Meloni perché sono scomparsi tutti i tweet che riguardano Zelensky e l’Ucraina del 2024 e del 2025. Abbiamo forse cambiato strategia rispetto all’Ucraina e gli italiani devono sapere qualcosa?».

Ma subito arriva la smentita all’ennesima bufala della sinistra. «Affermazioni totalmente false e prive di fondamento», così fonti di governo sulle notizie diffuse da alcuni account social (e riprese da esponenti politici) secondo cui il presidente del Consiglio Meloni avrebbe rimosso dai propri profili le foto con il presidente ucraino. Dopo il primo incontro a Palazzo Chigi, la cui foto è tutt’ora sull’account X in data 13 maggio 2023 proprio perché nulla è stato cancellato, le immagini relative ai molteplici incontri successivi tra il presidente Meloni e il presidente Zelensky - fanno notare le stesse fonti - sono state diffuse prioritariamente attraverso i canali ufficiali della Presidenza del Consiglio, come il sito istituzionale, e non attraverso i profili social personali del presidente Meloni.