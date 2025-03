Ucraina, dagli Usa ufficiale lo stop a fornitura di armi e dati di intelligence. Cosa svelano dalla Cia

05 marzo 2025 a

La doccia gelata per Kiev è ora realtà. Gli Stati Uniti hanno sospeso la fornitura di armi e lo scambio di dati di intelligence con l’Ucraina: lo ha confermato il direttore della Cia, John Ratcliffe, secondo quanto rilancia il corrispondente alla Casa Bianca per Fox Business, Edward Lawrence. «Il direttore della Cia John Ratcliffe ha appena detto a Maria Bartiromo (Fox News) che gli Stati Uniti hanno sospeso le spedizioni di armi e l’intelligence all’Ucraina in seguito all’incontro nello Studio Ovale. Ratcliffe afferma di non vedere l’ora di revocare la sospensione e di lavorare con l’Ucraina verso la pace», ha scritto Lawrence su X.

Trump: "Zelensky è pronto per il tavolo della pace. Groenlandia? La prenderemo"

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Mike Waltz, il presidente Usa Donald Trump prenderà in considerazione la possibilità di ripristinare gli aiuti all’Ucraina se verranno avviati colloqui di pace e adottate misure volte a rafforzare la fiducia. «Penso che se riusciamo a definire queste negoziazioni e ad andare avanti verso queste negoziazioni, e in effetti, a mettere sul tavolo alcune misure di rafforzamento della fiducia, allora il presidente prenderà seriamente in considerazione la possibilità di revocare questa pausa », ha detto Waltz. Anche Ratcliffe ha sottolineato che non vede l’ora di revocare la pausa e di collaborare con l’Ucraina sulla strada della pace dopo la lettera di Volodymyr Zelensky a Trump.