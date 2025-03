Trump, l'autogol delle Dem in rosa al Congresso: "Diritti delle donne? Cosa hanno votato..."

05 marzo 2025 a

In rosa contro quel maschilista di Donald Trump. Mentre il presidente americano fa il primo discorso al Congresso dopo l'insediamento un gruppo di deputate del partito democratico hanno inscenato la loro protesta. Nell'appuntamento Trump ha annunciato che Volodymyr Zelensky con una lettera si è detto disposto a firmare l'accordo sulle terre rare e si è reso disponibile alla pace, ma ha anche citato alcuni dei circa 100 ordini esecutivi firmati in queste settimane. "L'America è tornata", esordisce, davanti alla platea che comprende la moglie Melania, mentre si alza il coro 'Usa! Usa!'. "Il sogno americano è tornato ed è inarrestabile", il messaggio di Trump. "Sei settimane fa, ero sotto la cupola di questo Campidoglio e ho annunciato 'l'inizio dell'età dell'oro dell'America'. Da quel momento in poi, non c'è stato altro che un'azione rapida e incessante per inaugurare l'era più grande e di maggior successo nella storia del nostro paese. Siamo solo all'inizio", dice il presidente, definendo Biden "il peggior presidente della storia degli Stati Uniti. Non posso fare nulla per far alzare in piedi, far applaudire o far sorridere i democratici qui".

Trump: "Zelensky è pronto per il tavolo della pace. Groenlandia? La prenderemo"

Al Congresso spiccano i vestiti rosa acceso di alcune deputate Dem per protestare contro le politiche adottate dal presidente americano nei confronti delle famiglie e delle donne. Con o senza cartelli, hanno mostrato il loro disappunto durante il lungo discorso. La scelta di vestirsi di rosa è un modo per "protestare contro le politiche di Trump che hanno un impatto negativo sulle donne e sulle famiglie", ha spiegato al Time la deputata del New Mexico Teresa Leger Fernandez, a capo del Democratic Women’s Caucus. "Il rosa è il colore del potere e della protesta - ha detto - È tempo di rafforzare l’opposizione e di attaccare Trump forte e chiaro". "Le donne non possono permettersi Trump", ha proseguito Fernandez secondo quanto riporta la Cbs. "Ci costa troppo in termini di denaro, salute, vite e sicurezza - ha dichiarato la deputata -. Dalla culla alla vecchiaia, quest’uomo e l’agenda repubblicana sono devastanti per le donne americane. Vogliamo che il mondo sappia che siamo in protesta, siamo al potere. Siamo in rosa e siamo all’opposizione".

Trump, Giorgia e quel detto: "Ride bene..."

La vistosa protesta tuttavia ha scatenato le critiche sui social. "Tutti i democratici, tranne due, al Congresso hanno votato per mantenere gli uomini negli sport femminili, ma alcuni indossavano il rosa acceso al #SOTU2025 stasera. Sanno almeno cosa sia una donna? Hanno perso ogni credibilità nelle loro rivendicazioni per i diritti delle donne. Sono solo burattini del partito", tuona su X la repubblicana Lily Tang Williams in riferimento al voto dem a seguito dell'ordine esecutivo per vietare alle ragazze e alle donne transgender di competere in squadre sportive femminili, quindi che corrispondono alla loro identità di genere, firmato dal presidente Trump.