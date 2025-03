Usa, nuovo pericolo da Russia e Cina: allarme dell'intelligence sulle spie

Salvatore Martelli 01 marzo 2025 a

Russia e Cina starebbero reclutando in massa nuove spie tra i cittadini americani, sfruttando il malcontento generato dai tagli della Casa Bianca e voluti con forza dal presidente Donald Trump. È l’incredibile rivelazione della CNN che, citando quattro diverse fonti e documenti d’intelligence, ha descritto il piano dei nemici storici di Washington per attrarre i dipendenti federali legati alla sicurezza nazionale e trasformarli in preziose risorse. Come descritto anche da Simone Pierini sulle pagine de Il Messaggero, il piano di Vladimir Putin e XI Jinping sarebbe stato descritto nel dettaglio in un documento della Naval Criminal Investigative Service.

Alti ufficiali dei servizi segreti dei due paesi sarebbero stati incaricati dai rispettivi governi di cercare potenziali fonti d’intelligence sui principali social media: LinkedIn, TikTok, RedNote e Reddit. Proprio sul popolare sito dedicato al mercato del lavoro, secondo l’NCIS, un agente segreto straniero avrebbe ordinato a una risorsa di creare un profilo aziendale, pubblicare un annuncio di lavoro e scovare i dipendenti statunitensi licenziati e alla ricerca di un nuovo impiego. Secondo la TV americana, la strategia di Mosca e Pechino prevederebbe di sfruttare il malcontento dei dipendenti “al massimo della loro vulnerabilità” in un momento in cui sono “senza lavoro e amareggiati per essere stati licenziati”. Il tutto perché grazie alla loro vasta conoscenza istituzionale sarebbero degli “obiettivi incredibilmente allettanti”.

L’intelligence americana è in massima allerta per questa aggressiva campagna di reclutamento soprattutto per la sicurezza delle infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Ma nonostante il pericolo i tagli vanno e andranno avanti. Cia e Dipartimento della Difesa starebbero valutando nuove sforbiciate del personale e lo stesso starebbe facendo il Pentagono che avrebbe confermato la probabile uscita di oltre 5000 dipendenti in prova.