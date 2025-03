Curdi, il Pkk annuncia il cessate il fuoco con la Turchia: “Pronti a scioglierci”

01 marzo 2025 a

I militanti curdi del Pkk hanno annunciato il cessate il fuoco con la Turchia accogliendo l’appello di Abdullah Ocalan che esortava il gruppo a sciogliersi e ad abbandonare la lotta armata. «Per spianare la strada all’attuazione dell’appello» di Ocalan «per la pace e una società democratica, dichiariamo un cessate il fuoco in vigore da oggi», ha dichiarato il comitato esecutivo del Pkk come riferito dall’agenzia di stampa pro-PKK Anf.

L’organizzazione separatista curda è quindi pronta a convocare un congresso che a questo punto sembra avviato a sancire lo scioglimento del gruppo. Ocalan, dal carcere di massima sicurezza in cui è rinchiuso dal 1999, ha inviato una lettera con cui ha chiesto all’organizzazione di sciogliersi, dichiarando il Pkk «a fine ciclo». «Condividiamo il contenuto del comunicato e rendiamo noto che come organizzazione ci uniformeremo a quanto chiesto nell’appello. A partire da oggi annunciamo un cessate il fuoco che per noi è valido e in vigore. Siamo pronti a convocare un congresso per rispettare il processo democratico e chiediamo che le condizioni politiche siano favorevoli», si legge nel comunicato firmato dal «Comitato reggente» del Pkk, l’organo deputato a prendere le decisioni proprio in seguito alla carcerazione di Ocalan. In attesa di capire se ci sarà l’effettivo scioglimento dell’organizzazione, come chiesto dal leader curdo nella lettera, il cessate il fuoco segna la fine degli scontri con la Turchia. Un conflitto costato la vita a circa 50 mila persone, iniziato nel 1984 e che da allora è sempre andato avanti con l’eccezione di una sola tregua, tra la fine del 2012 e l’estate del 2015.