Donald Trump annuncia: "Applicherò dazi reciproci". Ecco l'ultima mossa

13 febbraio 2025 a

a

a

Donald Trump ha ufficialmente annunciato l’imposizione di dazi reciproci per i Paesi che attualmente applicano tariffe agli Stati Uniti. "Ho deciso, per correttezza, che applicherò dazi reciproci. Non applicheremo loro niente di più o niente di meno. In altre parole, loro applicano una tassa o una tariffa a noi e noi applichiamo loro esattamente la stessa tassa o tariffa. Molto semplice", ha detto il presidente parlando nello Studio Ovale. I dazi reciproci saranno personalizzati per ogni partner commerciale estero, in base a cinque aree diverse: tariffe che la nazione impone sui prodotti statunitensi, tasse ingiuste imposte, costi per le aziende e i consumatori statunitensi derivanti dalle politiche di un altro paese, tassi di cambio e qualsiasi altra pratica che l’ufficio del rappresentante commerciale Usa determinerà essere ingiusta.

Auto sulla folla in Germania: 28 feriti, grave un bimbo. Arrestato un afghano

I dazi non saranno imposti immediatamente, ma il promemoria firmato oggi da Trump consente alla sua amministrazione di avviare un processo di revisione per implementarli. I funzionari della Casa Bianca hanno affermato che Trump desidera procedere rapidamente all’imposizione dei dazi, suggerendo che ci vorranno "settimane" e non più di "qualche mese" prima che siano in vigore. Nel promemoria, il presidente ordina al candidato segretario al Commercio Howard Lutnick e al candidato rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer di consultarsi con il segretario al Tesoro Scott Bessent e la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem, tra gli altri, in modo che possano presentare "rapidamente" un rapporto che descriva in dettaglio le loro proposte per ciascun paese. Il capo dell’Office of Management and Budget, Russell Vought, presenterà quindi un rapporto entro 180 giorni per valutare l’impatto fiscale dei dazi.