Germania, auto investe la folla ad un comizio. 28 feriti, arrestato un afghano

13 febbraio 2025 a

A Monaco di Baviera un'auto ha investito un gruppo di persone che, secondo le prime informazioni, stava partecipando ad un comizio dei Verdi. Le ambulanze sono subito giunte sul posto: secondo quanto riportato da BR24, un testimone oculare ha riferito che l’auto ha deliberatamente investito il gruppo di persone. In totale sono almeno 28 le persone ferite. Tra queste, due sono in gravi condizioni, con un bambino in pericolo di vita. Lo ha riferito la polizia di Monaco, aggiungendo che numerosi servizi di emergenza sono ancora presenti sul posto nei pressi della scena dell'incidente. "Attualmente la cura dei feriti è la priorità assoluta", ha riferito la polizia della capitale bavarese.

L'uomo fermato dalla polizia per aver travolto con la sua auto, una Mini, è un cittadino afghano di 26 anni. Il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, ha confermato che ci sono anche dei bambini tra le persone ferite: "Il capo della polizia mi ha appena informato che un veicolo ha investito un gruppo di persone e purtroppo molte persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. Sono profondamente scioccato. I miei pensieri sono con i feriti”. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10.30, una Mini Cooper avrebbe accelerato e poi si sarebbe lanciata contro i manifestanti in Seidlstrasse. L'indagine della polizia dovrà chiarire se l'uomo al volante, fermato sul posto dalle forze dell'ordine, ha deliberatamente investito la folla o se ha scambiato acceleratore e freno. Il ministro-presidente della Baviera, Markus Söder, ha però detto che "si sospetta che si tratti di un attentato. Non è il primo caso. In Germania qualcosa deve cambiare rapidamente. È semplicemente terribile. Proviamo compassione per le vittime che stanno lottando, alcune persino contro la morte". Grazie alla conferenza sulla sicurezza, la presenza nel centro della città è stata elevata e l'intervento ha potuto essere effettuato rapidamente.