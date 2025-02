Gaza, Trump spiazza tutti: “Voglio comprare e possedere Gaza”. Il piano di ricostruzione

10 febbraio 2025 a

a

a

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere «impegnato a comprare e possedere Gaza», suggerendo che gli Stati Uniti potrebbero lasciare che altre nazioni del Medio Oriente ricostruiscano l’enclave devastata dalla guerra con Israele. «Sono impegnato a comprare e possedere Gaza. Per quanto riguarda la nostra ricostruzione, potremmo dare ad altri Stati del Medio Oriente la possibilità di costruirne alcune parti, altri potrebbero farlo, sotto i nostri auspici. Ma noi ci impegniamo a possederla, a prenderla e ad assicurarci che Hamas non torni indietro», ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre si recava a New Orleans, in Louisiana, per assistere alla 59° edizione del Super Bowl

La Palestina con la terra data dall'Arabia Saudita: la proposta di Netanyahu

Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che i tre ostaggi israeliani rilasciati sabato da Hamas assomigliavano agli ebrei della Germania nazista e ha avvertito che «a un certo punto, perderemo la pazienza». Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami «sembravano sopravvissuti all’Olocausto - ha detto Trump -. Erano in condizioni orribili, erano emaciati... E non so per quanto tempo ancora potremo sopportarlo». L’inquilino della Casa Bianca ha continuato dicendo che il trio «sembra non mangiare da un mese» e che si tratta di «persone che erano sane un numero ragionevolmente breve di anni fa, e se le guardi oggi, sembrano invecchiate di 25 anni, sembrano letteralmente le vecchie foto dei sopravvissuti all’Olocausto, la stessa cosa. Non c’è motivo per questo». Trump ha poi fatto notare che secondo l’attuale cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi, i prigionieri dovrebbero «continuare a entrare», ma ha aggiunto: «Sono in pessime condizioni, sono stati trattati brutalmente, orribilmente. Anche quelli che sono usciti prima erano in condizioni un po’ migliori, ma mentalmente sono stati trattati così male. Chi potrebbe sopportarlo? A un certo punto perderemo la pazienza».