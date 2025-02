Palestina, la provocazione di Netanyahu: l'Arabia Saudita dia la terra per uno Stato

07 febbraio 2025 a

a

a

«I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno tanta terrà lì da loro». È questo quanto ha proposto Benjamin Netanyahu in un’intervista a Channel 14, aggiungendo, in risposta a chi gli ricordava che Riad pone come condizione della normalizzazione dei rapporti con i Israele, la creazione di uno Stato palestinese, che «non farei un accordo che mette a rischio lo Stato di Israele». «In particolare non uno Stato palestinese. Dopo il 7 ottobre? Lo sapete che cosa significa questo? C’era uno Stato palestinese, si chiamava Gaza, guidato da Hamas, era uno Stato palestinese, e guardate cosa abbiamo avuto il più grande massacro dai tempi dell’Olocausto», ha aggiunto il premier, intervistato a Washington, dove nei giorni scorsi Donald Trump ha annunciato di lavorare ad un piano per il controllo da parte degli Usa di Gaza svuotata dai palestinesi.