Usa scossi dalle tragedie di Washington e Philadelphia. I disastri aerei dell'ultimo anno

Dalla tragedia sfiorata all’aeroporto di Tokyo a quelle avvenute in Corea del Sud e a Washington passando per l’incidente in elicottero costato la vita al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e allo schianto del volo dell’Azerbaigian Airlines nel quale potrebbe aver avuto un ruolo la contraerea russa. Ecco tutte le principali tragedie avvenute nei cieli dal gennaio 2024.

2 GENNAIO, AEREO SI SCHIANTA IN FASE DI ATTERRAGGIO A TOKYO. TUTTI SALVI I PASSEGGERI

All’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo un Airbus A350-900 della Japan Airlines si schianta in fase di atterraggio contro un piccolo velivolo della Guardia costiera giapponese che stava rullando sulla pista ed era prossimo al decollo. Tutti i 367 passeggeri e i 12 membri dell’equipaggio a bordo riescono a salvarsi utilizzando gli scivoli di emergenza mentre cinque delle sei persone che si trovavano sul piccolo aereo della Guardia costiera muoiono nell’impatto.

19 MAGGIO, MUORE IN INCIDENTE IN ELICOTTERO IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI

In seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del Paese, muoiono il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. Teheran, dopo le indagini, afferma che l’evento è da attribuire alle avverse condizioni metereologiche.

21 MAGGIO, FORTE TURBOLENZA SU VOLO LONDRA-SINGAPORE. PASSEGGERO MUORE DI INFARTO E ALTRI 50 FERITI

Un cittadino britannico di 73 anni muore per infarto su un volo della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore. Il Boeing 777 con a bordo 211 persone e 18 membri dell’equipaggio viene colpito da una forte turbolenza ed è costretto all’atterraggio di emergenza a Bangkok. Altre 50 persone rimangono ferite più o meno gravemente.

24 LUGLIO, AEREO NEPALESE SI SCHIANTA IN FASE DI DECOLLO DA AEROPORTO KATHMANDU. 18 MORTI

Un piccolo aereo passeggeri della compagnia aerea nepalese Saurya Airlines, si schianta e prende fuoco durante il decollo dall’aeroporto di Kathmandu. Il volo era diretto verso Pokhara, un importante centro turistico del Paese himalayano. Muoiono diciotto delle diciannove persone a bordo, l’unico a salvarsi è il comandante.

9 AGOSTO, CADE VOLO INTERNO BRASILIANO DIRETTO A SAN PAOLO. TUTTI MORTI I 62 A BORDO

Un aereo turboelica ATR-72 della compagnia brasiliana Voepass partito dalla città brasiliana di Cascavel e diretto all’aeroporto Guarulhos di San Paolo si schianta nei pressi della località di Vinhedo. Muoiono tutte le 62 persone a bordo.

22 DICEMBRE, BIMOTORE SI SCHIANTA SU AREA RESIDENZIALE NEL SUD DEL BRASILE. 10 VITTIME E FERITI A TERRA

Un bimotore Piper con a bordo dieci persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, si schianta su un’area residenziale della località turistica di Gramado, nel Brasile meridionale. Muoiono tutte le persone a bordo mentre a terra rimangono ferite una ventina di persone.

25 DICEMBRE, AEREO AZERO CADE IN TENTATIVO ATTERRAGGIO EMERGENZA. 38 VITTIME. IPOTESI ERRORE CONTRAEREA RUSSA

Un Embraer 190 dell’Azerbaigian Airlines cade al suolo mentre tenta un atterraggio d’emergenza ad Aktau in Kazakistan con a bordo 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Il bilancio è di 38 vittime. Il volo era diretto a Grozny in Cecenia. Dopo tre giorni di ipotesi e supposizioni il presidente russo Vladimir Putin si scusa con il presidente azero Ilham Aliyev per il «tragico incidente» avvenuto «nello spazio aereo russo». Putin non ammette pubblicamente che il velivolo possa essere stato abbattuto per errore dalle forze di difesa russe ma conferma che la zona di Grozny in quel momento era «attaccata da droni da combattimento ucraini» e la difesa russa era «entrata in azione» per respingere la minaccia.

29 DICEMBRE, AEREO SI SCHIANTA IN ATTERRAGGIO IN COREA DEL SUD. 179 MORTI. PROBABILE CAUSA BIRD STRIKE

Un Boeing 737 della compagnia Jeju Air proveniente da Bankgok si schianta all’aeroporto sudcoreano di Muan. Muoiono 179 delle 181 persone a bordo. L’aereo aveva tentato l’atterraggio senza carrello ed era uscito di pista trasformandosi poi in una palla di fuoco dopo l’impatto con una barriera di cemento. Secondo le prime risultanze delle indagini il carrello non si sarebbe aperto a causa di un ’bird strikè ovvero l’impatto con uccelli in volo.

30 GENNAIO 2025, SCONTRO FRA AEREO CON 64 PERSONE ED ELICOTTERO MILITARE A WASHINGTON. NESSUN SUPERSTITE

Un volo dell’American Airlines partito da Wichita in Kansas si scontra con un elicottero militare Blackhawk dell’esercito Usa mentre si apprestava ad atterrare all’aeroporto Ronald Reagan a Washington. Muoiono tutte le 64 persone a bordo del volo e le tre che si trovavano sull’elicottero. Molti cadaveri vengono recuperati nel fiume Potomac. Secondo le prime ricostruzioni il Blackhawk, che era in volo di addestramento, avrebbe centrato l’aereo che aveva avviato le procedure per l’atterraggio.

1 FEBBRAIO 2025, PRECIPITA AEROAMBULANZA CON 6 PERSONE A BORDO VICINO A PHILADELPHIA. NESSUN SUPERSTITE

Un piccolo aereo adibito per il trasporto sanitario precipita vicino al centro commerciale Roosevelt Mall a Philadelhia, in Pennsylvania. A bordo viaggiavano una bambina malata, sua madre e 4 membri dell’equipaggio, tutti cittadini messicani. Nessuno sopravvive allo schianto. La piccola paziente aveva subito un delicato trattamento medico e stava facendo ritorno in Messico.