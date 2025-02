Philadelphia, aeroambulanza si schianta: a bordo c'erano 6 persone. Il video

01 febbraio 2025 a

Un'altra tragedia nei cieli Usa. Un'aeroambulanza si è schiantata nei pressi di un centro commerciale a Philadelphia e le autorità presumono che sei persone siano morte nell'incidente. La società per cui opera il velivolo, Jet Rescue Air Ambulance, ha fatto sapere che non è stato possibile confermare alcun sopravvissuto. In una dichiarazione all’emittente «Nbc News», l’azienda ha comunicato che a bordo dell’aereo precipitato si trovavano un paziente pediatrico, il suo accompagnatore e quattro membri dell’equipaggio.

This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed in Philadelphia pic.twitter.com/cWqgSlY2A3 — FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025

La sindaca della città, Cherelle Parker, ha detto che al momento non sono disponibili dettagli sul numero delle vittime e dei feriti coinvolti nell’incidente. L’aereo, un Learjet 55 partito da Philadelphia per recarsi in Missouri, è precipitato nei pressi del centro commerciale Roosevelt Mall, provocando un incendio e colonne di fumo nell’area dello schianto. In un post sul social Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto: «È così triste vedere l’aereo precipitare a Philadelphia». E ancora: «Altre anime innocenti perse». «I soccorritori stanno già ricevendo il merito di aver fatto un ottimo lavoro. Seguiranno altre notizie. Dio vi benedica tutti», ha aggiunto.