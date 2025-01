Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di tregua a Doha

17 gennaio 2025 a

È giunta finalmente, nella notte, la conferma da parte dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, della firma, a Doha, dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza da parte delle delegazioni di Tel Aviv e Hamas. In seguito a ciò, il premier ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza per la giornata odierna, al fine di votare l’accordo. Tuttavia, la riunione plenaria del governo non è prevista prima di sabato sera, ha affermato un portavoce di Netanyahu, spiegando che gli oppositori dell’accordo devono avere 24 ore di tempo per presentare ricorso all’Alta Corte di giustizia.

Gaza, domenica liberi i primi ostaggi. Accordo Israele-Hamas e Trump esulta

Secondo quanto reso noto dalle autorità ebraiche, sono state aggiornate anche le famiglie dei 98 ostaggi, alle quali è stato assicurato che il premier ha incaricato le autorità di collaborare ai preparativi per l’accoglienza dei prigionieri che saranno liberati come parte dell’accordo. «Lo Stato di Israele è impegnato a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, compreso il ritorno di tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti», ha aggiunto l’ufficio di Netanyahu.