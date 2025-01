Tregua a Gaza, Trump brucia tutti sul tempo: "C'è l'accordo, ostaggi presto liberi"

15 gennaio 2025 a

Il presidente eletto Donald Trump brucia tutti sul tempo: "Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno presto rilasciati, grazie!". Lo ha scritto su Truth, la sua piattaforma, riguardo all’accordo per una tregua a Gaza. I giochi sembrano fatti. Stati Uniti, Qatar ed Egitto pubblicheranno a breve una dichiarazione congiunta sull’accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi, fa sapere il Times of Israel citando un alto diplomatico arabo a conoscenza dei negoziati. Successivamente, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terrà una conferenza stampa a Doha per fornire dettagli sull’accordo, ha affermato il funzionario.

Cessate il fuoco, ecco perché questa può essere la volta buona

"Siamo a un passo dal cessate il fuoco, questo certamente è un segnale molto importante che chiude una stagione di guerra", ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a Tv2000 nel programma di Antonio Di Bella, in onda stasera 15 gennaio. "Ovviamente- sottolinea Tajani- ci saranno diverse fasi per arrivare a una tregua definitiva, ma se questo risultato lo aggiungiamo a quello ottenuto con il cessate del fuoco in Libano, con l’elezione del nuovo presidente libanese il cristiano-maronita Aoun, con la nascita di un nuovo Stato in Siria che sembra voler essere protagonista di pace, allora possiamo dire che in Medio Oriente si va nella giusta direzione. Siamo soddisfatti? Assolutamente no. Non è che l’inizio, però se il buongiorno si vede dal mattino mi pare che stiamo andando verso una buona giornata".