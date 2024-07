Usa, Sanders non molla Biden: “Farò di tutto per la rielezione”. E indica il modello da seguire

13 luglio 2024 a

Bernie Sanders si schiera con Joe Biden. In un intervento firmato per il New York Times, il quotidiano su cui nei giorni scorsi George Clooney ha dato il via a una nuova ondata di richieste perché il Presidente abbandoni la corsa per un nuovo mandato, il senatore della sinistra dem scrive della sua intenzione di «fare tutto il possibile per fare in modo che il Presidente sia rieletto».

«Malgrado i miei disaccordi con lui su questioni particolari - il sostegno a Israele prima di tutto, ndr - Biden è stato il Presidente più efficace della storia moderna del nostro Paese ed è il candidato più forte per sconfiggere Donald Trump, un demagogo e un bugiardo patologico», scrive il senatore del Vermont. «È arrivato il momento di imparare una lezione dalle forze centriste e progressiste in Francia che, malgrado le profonde differenze politiche, si sono unite per sconfiggere in modo deciso l’estremismo di destra». «Da due settimane i media delle corporation sono concentrati in modo ossessivo sul dibattito di giugno e sulle capacità cognitive di un uomo che ha, forse, il lavoro più stressante del mondo e sfortunatamente troppi democratici hanno aderito a questo plotone di esecuzione», accusa Sanders.

Una cosa sono le gaffes sui nomi, un’altra è essere stati condannati per 34 reati penali e dover affrontare altre accuse che possono portare a decine di altre condanne. Biden può vantare un record di risultati positivi, a partire dal fatto che con il suo America Rescue Plan ha fatto ripartire il Paese dopo la pandemia, ha sottolineato Sanders invitando il Presidente a lanciare piuttosto una agenda coraggiosa per affrontare le necessità della maggioranza degli americani che sono stati lasciati indietro troppo a lungo.