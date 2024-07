Gaffe di Joe Biden, la reazione di Zelensky: "Errore che possiamo dimenticare"

13 luglio 2024 a

a

a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a chi al suo arrivo in visita in Irlanda gli chiedeva di commentare la gaffe del presidente Usa Joe Biden, che al termine del summit Nato di Washington l'ha introdotto presentandolo come «presidente Putin», ha detto che è un errore che si può dimenticare.

Biden lo chiama Putin e Zelensky lo incenerisce: il video impietoso | GUARDA

«È un errore. Penso che gli Stati Uniti abbiano dato molto sostegno agli ucraini. Possiamo dimenticare alcuni errori, penso questo», ha detto Zelensky secondo quanto riportano i media locali. Il leader ucraino è arrivato in Irlanda per un incontro bilaterale con il premier Simon Harris.