Obama al posto di Biden? Friedman: "Suggestioni", spuntano i contratti milionari

Nel partito democratico c'è "una fifa blu", afferma Alan Friedman, perché i sondaggi nazionali danno Joe Biden e Donald Trump "testa a testa", ma pesano le gaffes del presidente, gli attacchi dei media un tempo amici come il New York Times e delle celebrità come George Cloney. Il giornalista americano è intervenuto nella puntata di sabato 13 luglio di Coffee Break. Insomma, cresce il pressing per un ritiro della candidatura. "Non credo che Biden sia malato, è che è un gaffeur, anche 40 anni fa quando era senatore faceva queste gaffes", commenta Friedman.

Tuttavia la strada sembra segnata. I democratici possono vincere con Kamala Harris? È concreta l'ipotesi che porta a Barack Obama o alla moglie Michelle? "È una suggestione, la candidatura di Obama non esiste - spiega il giornalista - In America c'è qualcuno che sogna Michelle Obama candidata, che sicuramente batterebbe Trump molto facilmente. Ma Michelle Obama e suo marito hanno firmato un contratto per 60 milioni di dollari per due libri e un altro contratto per 50 milioni di dollari con Netflix per fare una serie", rivela Friedman. Non solo i soldi. Anche lo stile di vita è molto cambiato dai tempi della Casa Bianca. "Loro vanno in vacanze ai Caraibi ospiti di Richard Branson, fanno vita mondana e sono molto contenti della loro vita materiale, diciamo così...". Insomma, non hanno alcuna intenzione di scendere in campo. Senza contare che Obama e Biden non si amano, ricorda Friedman.