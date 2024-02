Usa, "arma nucleare spaziale" russa. E Mosca smentisce: "Stratagemma"

15 febbraio 2024 a

Le autorità statunitensi hanno informato il Congresso e gli alleati europei di essere in possesso di nuove informazioni di intelligence relative alle «capacità nucleari» della Russia, che potrebbero rappresentare una «minaccia internazionale». Alcuni funzionari anonimi hanno riferito al «New York Times» che i nuovi dati acquisiti dagli Usa sono «seri», precisando però che le «capacità» in questione sono ancora in via di sviluppo e non sono ancora state dispiegate. Non si tratterebbe, quindi, di una minaccia immediata alla sicurezza degli Stati Uniti, dell’Ucraina o dei Paesi europei. Una seconda fonte ha riferito al quotidiano che la Russia starebbe sviluppando una arma nucleare anti-satellite basata su tecnologia spaziale. Questa notizia, però, è stata ora categoricamente smentita dal Cremlino.

"Dalla Russia grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Scatta il panico negli Usa

I funzionari citati dal New York Times hanno riferito che le nuove informazioni di intelligence fanno riferimento a una situazione grave, ma che le capacità nucleari in oggetto sono ancora in fase di sviluppo e che la Russia non le ha ancora dislocate. Le informazioni, classificate come top secret, secondo le fonti del New York Times fanno riferimento ai tentativi russi di sviluppare un’arma nucleare spaziale anti-satellite, ma l’arma non sarebbe ancora stata lanciata in orbita. Di queste capacità hanno riferito anche Politico e Abc News. La questione è venuta alla luce dopo che il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, aveva lanciato un allarme relativo a una «minaccia per la sicurezza nazionale», chiedendo all’Amministrazione Biden di condividere le informazioni con gli alleati e di desecretare il dossier.

Ora il Cremlino ha smentito le indiscrezioni, pubblicate sul New York Times, secondo cui la Russia vorrebbe posizionare armi nucleari nello spazio. «La Casa Bianca sta provando, in modo disonesto, a spingere il Congresso a votare il disegno di legge per stanziare fondi: questo è chiaro, vedremo a quali stratagemmi ricorrerà ora la Casa Bianca», ha commentato il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass.