Usa, “grave minaccia alla sicurezza dalla Russia”. Scatta il panico nell'intelligence

La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso per informarli di «una grave minaccia alla sicurezza nazionale». A farlo sapere pubblicamente è stato il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, che ha criticato il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, per aver anticipato la notizia. Secondo fonti citate dalla Cnn, che definiscono le informazioni di intelligence «top secret», è legata alla Russia.

Il tutto è collegata a una capacità militare russa «altamente preoccupante e destabilizzante» di cui «siamo venuti a sapere recentemente»: è quanto riferiscono alla Cnn fonti che hanno visionato le informazioni di intelligence. Turner, in una lettera inviata ai colleghi, li ha informati della minaccia affermando che è «collegata ad una capacità militare straniera destabilizzante». Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha spiegato di aver personalmente contattato la cosiddetta ’gang of eight’ - i leader di Camera e senato dei due partiti, con i leader delle commissioni Intelligence - per fissare un briefing per domani per illustrare la situazione. «Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po’ sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico, prima di sedersi nell’incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa». Ricordando che la commissione da lui guidata ha votato ieri per rendere pubbliche alcune informazioni ricevute, Turner chiede al presidente Biden di declassificare «tutte le informazioni relative a questa minaccia». E negli Usa è scattato l’allarme su quale sia questa minaccia: tutti gli statunitensi sono con il fiato sospeso.