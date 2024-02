Kate Middleton, impazza il gossip. Ma nessuno sa nulla dopo l'operazione

01 febbraio 2024 a

a

a

In un mondo in cui molti vip decidono di condividere pubblicamente le proprie condizioni di salute e gli acciacchi dovuti alle più diverse malattie c’è una figura particolare che si distingue, quella di Kate Middleton. La principessa del Gallas è stata ricoverata alla London Clinic per dodici giorni, ma, come riferisce Libero, diagnosi e prognosi sono sconosciute ed è solo trapelato che si è trattato di problemi all’addome. Con qualcuno che ha parlato di una possibile operazione. “Dodici giorni d’apnea, robot chirurghi, medicina d’avanguardia. E poi gli amici e nemici di sempre, i tabloid. E quindi il Sun, il Daily Express, il Daily Mail. Tutti che s’azzuffano a dire chi, cosa, dove, come, quando. E tutti che, ahiloro, ne sanno più o meno quanto ne sappiamo noi, niente. La Corte tace”, la ricostruzione del quotidiano diretto da Mario Sechi sul fitto mistero per le condizioni della moglie di William e possibile futura regina. Una possibile chiave di lettura è che la famiglia reale non gradisca la strada di trasformazione in gruppo di influencer, con lacrime pubbliche e bollettini social. Certo è che tutto il Regno Unito si interroga sulle reali condizioni di Kate, con le chiacchiere che diventano vane davanti al mutismo più totale da Palazzo.