Kate Middleton, dimissioni segrete: cosa non torna sull'uscita dall'ospedale

Kate Middleton è tornata a casa a Windsor. Il suo ufficio a Kensington Palace aveva precedentemente riferito che il 16 gennaio la principessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato all'addome per una patologia non rivelata. Il palazzo non ha fornito ulteriori dettagli, precisando tuttavia che la sua condizione non era cancerosa. "Il principe e la principessa desiderano ringraziare l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure prestate", si legge in un comunicato di Kensington Palace. "La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo", viene aggiunto. L'annuncio, però, non ha rassicurato fino in fondo il popolo britannico. Il mistero che aleggia intorno a questo ricovero non lascia credere che tutto stia andando nel verso giusto. Come fa notare il Corriere della Sera, non ci sono foto della futura regina che lascia la struttura ospedaliera.

"Silenzio preoccupante". Caprarica, ecco come sta davvero Kate Middleton

Il mondo ha invece potuto assicurarsi della buona riuscita dell'intervento a Re Carlo. Cappotto blu, eleganza da vendere: il sovrano non si è nascosto. Qual è il motivo della differente gestione delle dimissioni? Due ricoveri vicini, entrambi programmati secondo le comunicazioni di Kensington Palace e Buckingham Palace, ma molto differenti nei dettagli. "Il fatto che della principessa del Galles non si sia fatta filtrare neppure una foto, né prima del ricovero né tanto meno adesso dopo l’operazione, conferma la serietà dell’intervento al quale si è sottoposta", si legge sul quotidiano. In effetti tutti si aspettavano di vedere uscire la principessa dalla London Clinic raggiante e sorridente, come è successo dopo i parti dei suoi figli. Per ora una corretta replica ai dubbi non c'è. Kate Middleton avrà bisogno di tempo per riprendersi. "Ci saranno aggiornamenti solo quando ci saranno significativi miglioramenti da comunicare", ha fatto sapere Kensington Palace.