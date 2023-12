Israele-Hamas, riprende la guerra. “Tregua violata”, via a nuovi bombardamenti su Gaza

01 dicembre 2023 a

Ci risiamo, la guerra torna a sconvolgere il Medio Oriente dopo qualche giorno di pausa. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ripreso le operazioni di combattimento nella Striscia di Gaza dopo la scadenza della tregua temporanea con Hamas. Lo Stato ebraico in particolare accusa i terroristi palestinesi di aver violato la tregua, che era in corso dal 24 novembre ed è stata prolungata rispetto a quanto previsto inizialmente: secondo quanto riporta il Times of Israel, le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che diversi razzi sono stati lanciati da Gaza poco prima delle 7 del mattino - quindi poco prima della scadenza della tregua - facendo scattare le sirene nel Paese.

Jet da combattimento hanno effettuato un'ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza subito dopo la ripresa delle ostilità. E da Israele, proprio dal governo, arriva una nota dell’ufficio del primo ministro: “Hamas non ha rispettato l'impegno di rilasciare tutte le donne in ostaggio e ha lanciato razzi contro Israele. Il governo di Israele è impegnato a raggiungere gli obiettivi della guerra. Liberare tutti gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurare che Gaza non possa mai più minacciare il popolo di Israele”.