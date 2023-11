Lavrov, volo deviato. La Bulgaria impedisce l'uso del suo spazio aereo: il motivo

30 novembre 2023 a

a

a

Il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, è arrivato a Skopje, nella Macedonia del Nord, dove oggi e domani si terrà una riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Osce. Lo riporta Interfax, secondo cui l'aereo con a bordo Lavrov ha sorvolato la Grecia e non la Bulgaria, come era originariamente previsto. Sofia aveva consentito l'utilizzo del suo spazio aereo a patto che a bordo del velivolo non si trovasse la portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova, oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea.

"Foto di Roma": l'inquietante allarme dopo il lancio del satellite spia nordcoreano

La decisione della Bulgaria di non consentire il passaggio nel proprio spazio aereo del volo con a bordo il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, diretto a Skopje per la riunione dell'Osce è "assurda e stupida". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. "La cattiva stupidità dei russofobi ha raggiunto un punto che per la prima volta nella nostra storia delle autorità hanno proibito il sorvolo non a un aereo ma a una persona sull'aereo", ha scritto poi la diretta interessata, Zakharova, sul proprio canale Telegram.