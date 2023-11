Medio Oriente, l'annuncio di Giorgia Meloni: qual è l'unica soluzione

22 novembre 2023 a

Ferma condanna di Hamas per «l’ignobile e sanguinario» assalto terroristico contro Israele dello scorso 7 ottobre; diritto all’autodifesa di Israele; convinzione che in prospettiva la soluzione del conflitto non potrà che passare attraverso la creazione di due Stati. Questi i tre concetti sottolineati dal premier Giorgia Meloni in merito al conflitto tra Israele e Hamas, nel corso del suo intervento in videocollegamento da Berlino con il vertice virtuale dei leader G20.

Il premier ha anche affrontato il tema della guerra in Ucraina. Intervenendo alla video conferenza dei leader del G20, Giorgia Meloni ha nuovamente condannato le azioni di Mosca, anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle nazioni più povere, e ha sottolineato che la Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell’Ucraina. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Meloni ha partecipato al collegamento da Berlino, a fianco del Cancelliere Olaf Scholz, a margine del vertice intergovernativo Germania-Italia.