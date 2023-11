Aereo militare Usa si schianta nel Mediterraneo: "Cinque vittime". Le cause

12 novembre 2023 a

a

a

Schianto di un aereo militare americano nelle acque del Mar Mediterraneo orientale. Cinque soldati americani a bordo del velivolo impegnato in un’esercitazione sono rimasti uccisi. Lo ha reso noto il Comando statunitense in Europa (Eucom), secondo cui "durante una missione di rifornimento aereo di routine come parte dell’addestramento militare, un aereo statunitense con a bordo cinque soldati ha subito un incidente e si è schiantato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i militari sono morti". In una nota precedente, Eucom aveva chiarito che "non ci sono indicazioni di un’attività ostile" che abbia coinvolto l’ aereo nell’incidente che è avvenuto venerdì 10 novembre. Sono sconosciute al momento anche le esatte coordinate dell'incidente.

L'Occidente mette Netanyahu con le spalle al muro. Appoggio traballante

Nel Mediterraneo orientale nelle ultime settimane si sono concentrati molti mezzi statunitensi come disposto dalla Casa Bianca e dal Pentagono per la crisi in Medio Oriente, come la presenza della portaerei Uss Gerald R. Ford. L'espressione usata da Eucom, "non ci sono indicazioni di un’attività ostile", sembra escludere che il mezzo possa essere stato colpito dal fuoco di Hamas o di altri gruppi armati di stampo jihadista che hanno recentemente colpito basi americane nella regione.