Medio Oriente, negoziati in corso per il rilascio degli ostaggi

Sono in corso colloqui per il rilascio di una dozzina di ostaggi detenuti da Hamas, tra cui 6 americani in cambio di un cessate il fuoco di 3 giorni nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito una fonte vicina ad Hamas. «I colloqui vertono sul rilascio di 12 ostaggi, metà dei quali americani, in cambio di una pausa umanitaria di 3 giorni per consentire ad Hamas di liberare gli ostaggi e concedere all’Egitto un periodo di tempo prolungato per fornire aiuti umanitari», ha detto la fonte. «C’è disaccordo sul periodo di tempo e nel Nord (della Striscia di Gaza), che è teatro di estese operazioni di combattimento», ha detto la fonte. «Il Qatar è in attesa di una risposta israeliana», ha aggiunto. In precedenza, un’altra fonte informata sui colloqui aveva affermato che il Qatar sta mediando i negoziati in coordinamento con gli Stati Uniti per liberare «10-15 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di 1 o 2 giorni».

Hamas non ne vuole sapere della pace: “Stato di guerra permanente”

I combattimenti infuriano a Gaza da oltre 1 mese in seguito allo scioccante attacco di Hamas del 7 ottobre che ha ucciso più di 1.400 persone, per lo più civili, e ha fatto più di 240 ostaggi, secondo le autorità israeliane. A Gaza, 10.569 persone, anche qui per la maggior parte civili, sono state uccise nella campagna militare di ritorsione di Israele, secondo i dati del ministero della Sanità nella Striscia, controllata da Hamas. Il Qatar è impegnato in un’intensa attività diplomatica per garantire il rilascio delle persone detenute da Hamas, negoziando finora la liberazione di 4 ostaggi, 2 israeliani e 2 americani. «Ribadiamo che l’unica strada» per il rilascio degli ostaggi «è un accordo globale per lo scambio totale o parziale dei prigionieri». Lo ha dichiarato il portavoce delle Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, Abu Obeida, in un videomessaggio.