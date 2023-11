Donald Trump svela il retroscena su Gaza: con me Hamas non avrebbe colpito

05 novembre 2023 a

a

a

"Con me non avrebbero mai colpito". Donald Trump ha sostenuto davanti ai Repubblicani riuniti per il "Freedom Summit" in Florida che, con lui presidente, Hamas non avrebbe condotto l’attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro Israele.

Muro e rimpatri forzati, pugno duro di Biden manda in tilt i Dem

«Sapete perché? Perché - ha detto Donald Trump dal palco della Convention - quando ero presidente, l’Iran era piegato. Non diffondevano il terrore perché non potevano. Non avevano soldi. Noi non abbiamo avuto il terrore o problemi in 4 anni», ha affermato. Oggi, invece, ha aggiunto, «Israele è sotto attacco e la nostra economia è sotto attacco come mai prima d’ora».