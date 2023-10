Trump "ha rivelato informazioni top secret sui sottomarini nucleari Usa"

06 ottobre 2023 a

Alcuni mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, durante una conversazione con alcuni membri del suo esclusivo resort a Mar a Lago, Donald Trump rivelò a un miliardario australiano informazioni potenzialmente segrete sui sottomarini nucleari americani. Lo riporta Abcnews, citando fonti informate dell’inchiesta sui documenti classificati portati via dalla Casa Bianca dall’ex presidente. L’Fbi e i procuratori hanno interrogato almeno due volte quest’anno Anthony Pratt, l’uomo d’affari australiano che negli Stati Uniti guida le Pratt Industries, una delle società di packaging più grandi del mondo.

Agli inquirenti Pratt ha spiegato che era stato lui, durante un colloquio con Trump nell’aprile del 2021, a sollevare la questione della flotta dei sottomarini Usa, spiegando di essere convinto che l’Australia dovesse iniziare ad acquistare i sottomarini Usa. A questo punto, ha raccontato il miliardario, Trump si è entusiasmato e, «sporgendosi» verso Pratt per parlargli in modo riservato, gli rivelò l’esatto numero delle testate nucleari che possono portare e di quanto si possono avvicinare a un sottomarino russo prima che la loro presenza venga rilevata. Informazioni che Pratt ha poi condiviso con almeno 45 persone, compresi 10 membri del governo australiano e tre ex primi ministri, e 6 giornalisti.

Sebbene non sia chiaro se le informazioni rivelate da Trump corrispondano al vero, gli investigatori hanno esortato Pratt a non rivelare più a nessuno quanto gli è stato detto dal tycoon. Bisogna ricordare che nel settembre di quell’anno, l’Australia cancellò un grande contratto di acquisto di sottomarini con la Francia annunciando, con Usa e Gb, la cooperazione politico militare Aukus, aprendo la strada all’accordo con Washington - finalizzato poi lo scorso marzo durante un vertice a tre a San Diego - per la fornitura a Canberra di sottomarini a propulsione nucleari americani.