Medio Oriente, razzo colpisce edificio a Tel Aviv. Chi rivendica

Tre persone sono rimaste ferite in un’esplosione che sarebbe stata provocata da un razzo che ha colpito un edificio a Tel Aviv, capitale di Israele. Lo riporta il The Times of Israel. Secondo il servizio di soccorso di Magen David Adom un uomo di 20 anni è rimasto ferito e altre due sono rimaste leggermente ferite. Un video sembra mostrare il momento in cui il razzo colpisce l’edificio nella capitale israeliana. E dopo i ripetuti attacchi su Tel Aviv, l’aeroporto Ben Gurion della capitale israeliana è stato chiuso. Lo riporta Al Arabya.

Non si è fatta attendere la rivendicazione da parte delle Brigate al Qassam, braccio armato di Hamas, che hanno rivendicato il lancio di razzi su Tel Aviv che hanno causato il ferimento di tre persone e l’incendio in un edificio, sostenendo che sono la risposta al «massacro dei civili» a Gaza.