Medio Oriente, caccia Usa bombardano città della Siria

L’esercito Usa ha lanciato attacchi aerei su due località nella Siria orientale collegate al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, ha fatto sapere il Pentagono. Gli attacchi sono stati sferrati da caccia F16 nella notte vicino ad Abu Kamal, una città siriana al confine con l’Iraq. Al momento i report suggeriscono che un’offensiva di terra dell’IDF a Gaza potrebbe non essere imminente, in attesa che gli Stati Uniti trasferiscano forniture difensive a Israele e mobilitino le proprie forze nell’area per scoraggiare Hezbollah e Iran. Resta alta la tensione anche al confine settentrionale di Israele, con il lancio di razzi e droni di Hezbollah sul territorio israeliano.

Intanto la situazione all’interno della Striscia di Gaza rimane drammatica: la Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che 12 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah con l’Egitto ma nessun camion di carburante è ancora arrivato nella Strsicia di Gaza. Complessivamente, dall’inizio del conflitto, sono entrati a Gaza 74 camion di aiuti. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, dall’inizio della guerra sono stati uccisi 7.000 palestinesi a Gaza. Un portavoce di Hamas ha affermato che circa 50 ostaggi sono stati uccisi a Gaza a causa degli attacchi israeliani. Il ministero della Sanità di Gaza ha pubblicato un documento di 212 pagine con elenchi di nomi e numeri di identificazione di 7.028 palestinesi che secondo le autorità di Hamas, che controllano Gaza, sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani dal 7 ottobre, dopo che il presidente Usa, Joe Biden aveva messo in dubbio l’attendibilità dei report palestinesi sul numero di persone uccise e ferite durante l’assalto israeliano a Gaza.