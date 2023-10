Medio Oriente, l'esercito fa nuovo blitz nella Striscia di Gaza

27 ottobre 2023 a

Un'altra notte di guerra nella Striscia di Gaza. Le forze armate di Tel Aviv hanno effettuato un nuovo blitz per colpire i terroristi di Hamas. Si tratta ancora di brevi incursioni che, però, lasciano presagire che presto ci potrà essere un'invasione più strutturata.

Israele durante la notte ha inviato carri armati e truppe nella Striscia di Gaza per una nuova incursione, dicono le forze di difesa israeliane, colpendo uomini e siti di Hamas. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che il raid vicino al quartiere di Shujàiyya, nella parte orientale della città di Gaza, è stato effettuato da fanteria, genieri e forze corazzate, con droni ed elicotteri da combattimento dell’aeronautica israeliana che fornivano copertura aerea. L’esercito afferma che artiglieria e attacchi aerei sono stati effettuati contro siti appartenenti al gruppo terroristico Hamas, compresi siti di lancio di missili guidati anticarro e centri di comando. Anche diversi membri di Hamas sarebbero stati colpiti. Tutte le forze israeliane hanno lasciato l’area e non si registrano feriti. L’operazione segna la seconda notte consecutiva in cui le forze dell’IDF entrano brevemente nella Striscia di Gaza.