Medio Oriente, il valico di Rafah aprirà in 24-48 ore: via libera agli aiuti umanitari

Il valico di Rafah sarà aperto «entro 24 /48 ore». E’ questa la convinzione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il quale i primi camion che trasportano aiuti a Gaza arriveranno attraverso il valico dall’Egitto entro i prossimi due giorni. «Credo che nelle prossime 24-48 ore i primi 20 camion attraverseranno il confine», ha detto Biden incontrando i leader dell’Unione Europea alla Casa Bianca. Il numero uno statunitense ha assicurato di avere l’impegno da parte di Israele e del presidente egiziano di far passare gli aiuti, ma «l’autostrada doveva essere riasfaltata, ed era in pessime condizioni».

Anche secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak la riapertura del valico è «imminente. Quando è scoppiata questa crisi, una cosa a cui abbiamo dato priorità è stata l’apertura del valico di Rafah. È stato un tema presente in tutte le mie conversazioni e sono molto lieto che accadrà a breve». Sunak, che ha incontrato nelle ultime ore i leader sauditi e del Qatar a Riad, aveva precedentemente incontrato Al Sisi, con il quale aveva accettato di collaborare «per garantire che il processo di consegna degli aiuti a Gaza sia altrettanto efficiente e più efficace possibile». Anche l’Onu ha annunciato che i primi aiuti umanitari a Gaza sono in arrivo domani per due milioni e 400 mila persone che soffrono le conseguenze della guerra.