Israele, ucciso il responsabile dello sviluppo delle "armi strategiche" di Hamas

20 ottobre 2023 a

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un agente di alto livello appartenente all'unità di sviluppo delle armi strategiche di Hamas. Si tratta di Mahmud Sabih, ingegnere senior e capo unità nel dipartimento progetti e sviluppo di Hamas, ha riferito il portavoce militare. Il dipartimento operava con l'obiettivo di potenziare le capacità belliche dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, scambiando informazioni con organizzazioni terroristiche in Medio Oriente, ha precisato. In particolare, Mahumd Sabih lavorava per acquisire informazioni per la produzione di armi e droni.

Il ministro Tajani assicura: "I nostri militari non corrono rischi"

Intanto fonti israeliane confermano l'annuncio di Hamas sul rilascio di due persone. A darne notizia è l'emittente locale Channel 12. Verranno trasferite alla Croce Rossa Internazionale che le porterà in Egitto e quindi in Israele, afferma l'emittente, citata da Times of Israel.