Medio Oriente, Hamas libera due ostaggi: le motivazioni e il messaggio agli Usa

20 ottobre 2023 a

a

a

Una buona notizia dalla guerra in Medio Oriente. Hamas ha annunciato di aver rilasciato due ostaggi, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio - scrive Hàaretz - è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione, Hamas ha fatto sapere che le due sono state liberate «per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Joe Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate».

Hamas inoltre ha chiesto l’apertura permanente del valico di Rafah, che resta chiuso mentre proseguono i negoziati sulle condizioni di ingresso degli aiuti. E poi ha accusato l’Occidente: «Limitare i colloqui solo al passaggio di 20 camion a Gaza è un tentativo sionista e americano di gettare fango negli occhi». Nella nota si chiede l’apertura «permanente e continua del varco» non solo «per trasportare i feriti e farli curare», ma anche perché il flusso di aiuti «raggiunga tutte le aree di Gaza». Hamas ha anche condannato il fatto che gli aiuti, che potrebbero iniziare ad entrare non prima di domani, siano limitati al sud della Striscia di Gaza. «Questo tipo di distribuzione permette all’occupazione», ha detto, riferendosi a Israele, «di esercitare pressioni sul popolo palestinese affinché continui a spostarsi verso sud».