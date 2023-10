Terrorismo islamico, l'appello agli israeliani in Turchia: andate via subito

18 ottobre 2023 a

Israele ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare immediatamente la Turchia nel timore di rappresaglie dopo l’esplosione in un ospedale nella Striscia di Gaza che ha fatto centinaia di vittime. Un portavoce del consolato israeliano a Istanbul ha confermato che il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha chiesto a «tutti gli israeliani rimasti in Turchia di andarsene il prima possibile". «Posso confermare che l’avviso di viaggio del Consiglio di sicurezza nazionale in Turchia è stato portato a 4, il livello più alto», ha detto il portavoce all’AFP.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul e nella capitale Ankara per manifestare davanti alle missioni diplomatiche israeliane per condannare l’accaduto. La polizia turca ha arrestato cinque manifestanti per aver tentato di intrufolarsi nel consolato israeliano a Istanbul, ha detto l’ufficio del governatore. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fervente sostenitore della causa palestinese, ha accusato Israele di «aver colpito un ospedale che ospitava donne, bambini e civili innocenti» a Gaza.