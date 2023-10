Israele, Biden incontra Netanyahu: sostegno incondizionato degli Usa

18 ottobre 2023 a

Dopo l'attacco all'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City, in cui sono rimaste uccise centinaia di persone, Hamas e Israele hanno fornito due ricostruzioni dell’accaduto opposte. Oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Medio Oriente. Atterrato poco prima delle 10, Biden ha subito incontrato il premier israeliano Netanyahu. ''Gli Stati Uniti faranno in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi'', ha dichiarato il presidente Usa nel corso di un punto stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra", ha detto Netanyahu. "Abbiamo visto il tuo sostegno ogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l'ha visto in modo chiaro", ha aggiunto.

Attacco all'ospedale di Gaza, l'audio che inchioda Hamas: "Missile nostro?"

Il leader israeliano, dopo aver sottolineato come Hamas, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, abbia "compiuto orrori che al paragone quelli dell'Isis appaiono più ragionevoli", rivolgendosi a Joe Biden, ha continuato: "Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l'Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per sconfiggere Hamas". L'attacco all'ospedale di Gaza, dove, secondo fonti palestinesi, sono morte almeno 500 persone, è stato opera dell' "altra parte". Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden nel suo incontro a Tel Aviv con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "In base a quello che ho visto sembra che fosse dall'altra parte, ma ci sono molte persone là fuori che non ne sono sicure", ha affermato il presidente Usa all'inizio del suo incontro con il primo ministro israeliano.