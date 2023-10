Prigozhin, per Putin il caso è chiuso: "Cosa è successo" nell'aereo di Wagner

Sullo stesso argomento: Putin smentisce i suoi generali, cosa succede a Wagner

Vladimir Putin "chiude" il caso della morte di Yevgeny Prigozhin. Durante un evento a Sochi, parlando al club Valdai, il presidente russo ha detto che "frammenti di bombe a mano" sono stati trovati nei corpi delle vittime dell’incidente aereo in cui è morto il fondatore della Wagner. E riferirlo è il Guardian secondo cui Putin cita informazioni ricevute dal responsabile dell’inchiesta sull’incidente, Alexander Bastrykin, suggerendo che vi stato un scoppio all’interno dell’aereo. "Non c’è stato nessun impatto esterno all’aereo, è un fatto ormai stabilito", ha dichiarato.

Viene così esclusa l’ipotesi di un missile. Fino a oggi le autorità russe non si erano pronunciate sulle cause dell’incidente in cui sono scomparsi Prigozhin e il suo vice lo scorso 23 agosto, due mesi esatti dopo la fallita rivolta della Wagner. Molti osservatori accusano Putin di aver architettato l’incidente per punire il suo ex uomo di fiducia. Nel corso del suo discorso il presidente russo si è rammaricato che non sia stati eseguiti test per alcol e droghe durante l’autopsia, alludendo così alla possibilità che le persone sull'aereo fossero sotto l'effetto di sostanze. Putin a riguardo ha ricordato che durante una perquisizione, nella villa di Prigozhin erano stati trovati cinque chilogrammi di cocaina.