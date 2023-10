Israele, l'ex sardina Mattia Santori vuota il sacco: "Hamas fa schifo ma io..."

12 ottobre 2023 a

Israele ha varato un governo di emergenza nazionale e si è detto pronto a una “guerra lunga e dura”. Quella di Gaza è e sarà un'operazione “senza precedenti”. Il premier Netanyahu ha avvisato l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista: "Ogni membro di Hamas è un uomo morto". Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito l'Iran: “Fate attenzione”. La guerra scoppiata in Medio Oriente sabato scorso ha preso tutti alla sprovvista. L'ennesimo bagno di sangue rischia di destabilizzare ancora di più, più di quanto non sia già accaduto a causa del conflitto russo-ucraino, gli equilibri mondiali. Il tema è stato commentato anche da Mattia Santori in un'intervista rilasciata a Il Foglio.

"Hamas e Palestina non sono la stessa cosa. Hamas fa schifo. Ma è sbagliato sostenere che tutta la Palestina è Hamas. Così come non tutto Israele è rappresentato dai coloni ultraortodossi", ha detto l'ex leader delle Sardine. Il consigliere comunale di Bologna ha chiarito il suo punto di vista: "Quel che penso è risaputo. Sono antisionista e allo stesso tempo contro il terrorismo. Ma le vittime civili sono vittime civili. La solidarietà va espressa anche nei confronti dei palestinesi. Perché qui non è come con l’11 settembre, quando la risposta americana si è fatta attendere, è passato del tempo prima dei bombardamenti. Qui abbiamo subito morti da una parte e dall’altra. Ecco perché qualsiasi escalation che allarghi il conflitto va evitata". Mattia Santori ha preso le distanze da chi si schiera dalla parte di Hamas e ha aggiunto: "Non condivido niente con chi sostiene la causa del terrorismo. Per altro Hamas in questo momento è il più grande nemico della Palestina. E contemporaneamente il più grande alleato dell’ultra destra israeliana".