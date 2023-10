Medio Oriente e Ucraina, Jens Stoltenberg anticipa la strategia Nato

11 ottobre 2023 a

a

a

Medio Oriente e Ucraina, il segretario della Nato, Jens Stoltenberg anticipa la strategia dell'Alleanza atlantico nelle due aree calde del globo. «La riunione ha dimostrato che gli alleati della Nato sono pronti a sostenere l’Ucraina» e «sono fiducioso che continueranno a farlo perchè è nel loro interesse» pur avendo «la capacità di affrontare diverse sfide allo stesso tempo, inclusa quella nel Medio Oriente. Molti alleati Nato hanno dato sostegno e intelligence a Israele». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della riunione del Gruppo di contatto Nato per la difesa dell’Ucraina.

Alta tensione tra la Russia e la Nato: Putin fa alzare i caccia

Nello specifico, il segretario generale della Nato, parla del conflitto in Medio Oriente e della necessità di Israele di difendersi. «Israele ha il diritto di difendersi - spiega Stoltenberg - Ha subito orrendi attacchi terroristici durante il fine settimana, con la morte di molti civili, e Israele ha il diritto di difendersi da questo tipo di attacchi. Naturalmente, mi aspetto anche che, quando vedremo le risposte israeliane, queste siano proporzionate ed è importante che, fin tanto che questo conflitto continua, venga fatto tutto il possibile per prevenire la perdita di vite civili innocenti. Penso che sia anche un messaggio importante» da inviare «che nessuna nazione od organizzazione ostile a Israele cerchi di sfruttare la situazione che vediamo ora. E vediamo anche che, ad esempio, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nella regione anche per inviare un chiaro messaggio di deterrenza per prevenire l’escalation di questo conflitto», ha aggiunto.