Russia-Nato, alta tensione. Putin fa alzare i caccia: aereo intercettato

Crescono le tensioni tra la Russia e la Nato, con la Norvegia si conferma un Paese di notevole importanza per il monitoraggio di Mosca sull'Artico. L'allargamento del Patto atlantico ai Paesi nordici confermato al summit di Vilnius provoca la reazione di Mosca che alza la tensione nel Mar Glaciale Artico. Dopo che i 31 Paesi del Patto Atlantico sono andati incontro alle ambizioni di Kiev, assicurando una futura adesione dell'Ucraina alla Nato, il Cremlino ha inviato un caccia con l'obiettivo di impedire a un aereo norvegese di violare il suo confine sul Mare di Barents.

"Il summit di Vilnius marca l'inizio di una nuova relazione con l'Ucraina. L'Ucraina è vicina alla Nato come mai prima d'ora" ha dichiarato oggi il segretario generale della Nato Stoltenberg. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha "ringraziato tutti i leader che hanno offerto pacchetti di aiuti" e ha confermato la possibilità dell'ingresso nella Nato dopo la guerra, chiedendo garanzie di sicurezza. Secondo una notizia delle ultime ore, però, il tentativo degli alleati di ascoltare le richieste del presidente ucraino, non sarebbe stato ben accolto da Vladimir Putin.

È stato intercettato un caccia inviato dal Cremlino per intimidire un velivolo norvegese. L'aereo militare ha effettuato un pattugliamento marittimo per assicurarsi che l'aereo norvegese non violasse il confine russo sul mare di Barents. Stando a quanto si apprende, il caccia russo ha intercettato e identificato l’aereo norvegese, che ha immediatamente invertito la rotta quando l'aereo militare russo si è avvicinato. Mosca ha confermato. "Il volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l’uso dello spazio aereo su acque neutrali, senza attraversare rotte aeree o avvicinarsi pericolosamente a un aereo di uno stato straniero", ha chiarito, attraverso una nota ufficiale, il ministero della difesa russo.