Nato, Erdogan cambia idea: dalla Turchia semaforo verde all'adesione della Svezia

Dopo diverse frizioni è arrivata la fumata bianca: c’è l’unanimità all’interno della Nato per l’adesione della Svezia. L’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza atlantica è il nodo sul tavolo dei leader al vertice Nato di Vilnius che si aprirà ufficialmente domani, ma intanto è arrivato il via libera su Stoccolma. L’annuncio è stato dato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: “Sono lieto di annunciare che dopo l’incontro che ho ospitato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il premier svedese, Ulf Kristersson, il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica. Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri”. Erdogan nella mattinata aveva affermato che avrebbe dato l’ok alla Svezia nella Nato se i Paesi europei “aprissero la strada” all’adesione della Turchia all’Unione europea. Non è dato sapere se siano arrivate rassicurazioni ad Ankara su un avvicinamento a Bruxelles. Ma intanto arriva un duro colpo per Vladimir Putin, che vede un altro paese vicino ad aderire al Patto Atlantico come reazione all'invasione in Ucraina.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba