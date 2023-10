Israele, orrore nel kibbutz di Kfar Aza. Scoperta agghiacciante: "Un massacro"

10 ottobre 2023 a

Un massacro. Orrore nella guerra tra Hamas e Israele in cui una comunità rurale vicino al confine con Gaza, è stato attaccato da una settantina di miliziani palestinesi. Nel kibbutz di Kfar Aza sono stati ritrovati i corpi di 200 israeliani uccisi dai miliziani di Hamas. Lo ha riferito l’emittente televisiva i24News che ha citato l’ong Zaka, che partecipa all’identificazione dei corpi. In mattinata l’esercito ha permesso alla stampa di visitare il sito, dove sabato ha fatto irruzione una settantina di miliziani. Secondo l’emittente, nella piccola comunità situata ad appena 200 metri dal confine con Gaza sono stati ritrovati anche i cadaveri di circa 40 tra neonati e bambini piccoli, alcuni con la testa mozzata. "Non è una guerra, non è un campo di battaglia, è un massacro", ha detto alla stampa il generale di Divisione dell’esercito Itai Veruv. "Vedi i bambini, la madre, il padre, nelle loro camere da letto, e come i terroristi li hanno uccisi", ha continuato il generale, "un massacro, un atto di terrorismo, qualcosa che non ho mai visto nella mia vita, che hanno visto i nostri nonni nei ’pogrom’ ma non nella storia attuale".

Le comunità rurali vicine alla Striscia hanno pagato un prezzo altissimo negli attacchi. Nel kibbutz Ein Hashlosha le forze israeliane hanno portato in salvo 30 persone rimaste nascoste per tre giorni dopo l'assalto di Hamas. Il gruppo era composto da 16 israeliani e 14 thailandesi. Ieri sera, racconta Times of Israel, è arrivata alle autorità una segnalazione sul gruppo di dispersi. Il caso è stato esaminato in una situation room con polizia, esercito, servizi dello Shin Bet e ministri del governo che ha deciso l'inivio di una squadra militare nel kibbutz, dotata di tecnologie di localizzazione. Tutti e 30 sono stati trovati vivi e in buone condizioni.