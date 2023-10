Egitto, uccisi due turisti israeliani ad Alessandria: la follia di un poliziotto

08 ottobre 2023 a

La follia anti-Israele si espande a macchia d’olio. Due turisti israeliani sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco e uccisi ad Alessandria, in Egitto. Secondo al-Arabiya, è stato un agente di polizia ad aprire il fuoco e l’uomo, un segretario del commissariato, era incaricato della messa in sicurezza delle zone turistiche. L’ufficiale di polizia, che nel frattempo è stato arrestato, ha sparato «a casaccio con la sua arma contro il gruppo di turisti israeliani, provocando la morte di due persone e ferendone altre», ha aggiunto una fonte dell’intelligence, che ha chiesto l’anonimato. A Tel Aviv, il ministero degli Esteri ha confermato l’uccisione di due turisti israeliani e della loro guida egiziana nell’attentato, che ha avuto luogo nel sito della Colonna di Pompeo, nel parco archeologico della città ed è stato riferito di un altro ferito: "C'è un ferito israeliano in condizioni moderate. Il Ministero e l'Ambasciata al Cairo stanno collaborando con il Consiglio di Sicurezza Nazionale, l'Ufficio del Primo Ministro e l'IDF nei confronti delle autorità egiziane al fine di rimpatriare i cittadini israeliani in Israele il prima possibile". L’allerta per i cittadini ebraici è massima in tutto il globo.