Israele, manifestazione choc in Germania: sostegno ad Hamas e scontri con la polizia

Manifestazioni a sostegno di Hamas e contro Israele si sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontri tra manifestanti e agenti di polizia a Berlino, dove ieri sera un gruppo di persone, circa un centinaio, ha inneggiato alla violenza contro Israele e gli ebrei. La polizia è intervenuta isolando la Sonnenalee, mentre sono caduti nel vuoto gli appelli a non mascherarsi e ad astenersi da slogan di odio. Gli scontri sono iniziati con il lancio di pietre contro i poliziotti, mentre un’auto della polizia è stata distrutta. La situazione è tornata alla normalità dopo le due di notte.

Bandiere palestinesi e musica a Londra, dove una decina di manifestanti hanno inneggiato alla violenza di Hamas e condiviso i video sui social. La polizia metropolitana londinese ha aumentato le pattuglie in tutta la capitale, mentre il ministro degli Interni ha annunciato che ci sarà «tolleranza zero» per chi manifesta antisemitismo. Manifestazioni a sostegno dell’operazione condotta da Hamas si sono svolte anche a Parigi, dove si è scesi in piazza sventolando bandiere palestinesi. In Francia le autorità hanno rafforzato il livello di sicurezza attorno alle sinagoghe e alle scuole ebraiche nelle città di tutto il paese.

A Istanbul migliaia di manifestanti hanno marciato con bandiere palestinesi e turche verso la Moschea di Faith e urlato «Hamas colpisci, colpisci Israele». E poi: «L’unica guerra è quella che conduce al martirio». Al governo di Ankara è stato quindi chiesto di «inviare soldati turchi a Gaza» per «proteggere il popolo palestinese» nel loro «diritto legittimo di resistere a Israele». Anche a Toronto, in Canada, gruppi di filopalestinesi hanno percorso le strade della città su alcuni pik-up sventolando bandiere palestinesi e urlando «Allahu Akbar!» in sostegno dell’operazione condotta da Hamas. Le bandiere palestinesi sono anche state issate su un cavalcavia sopra una strada ad alto scorrimento.