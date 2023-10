Israele-Hamas, il bilancio del primo giorno di guerra: quasi 700 morti

08 ottobre 2023 a

Quasi 700 morti in un giorno, con pesanti perdite da un fronte e dall’altro. Sono più di 350 le persone, tra cui 30 militari, che hanno perso la vita in Israele a causa dell’attacco sferrato dai miliziani di Hamas e oltre 1800 quelle che sono rimaste ferite, tra cui alcuni in modo grave. Inoltre sono 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l’incursione dei terroristi palestinesi: non è detto che siano tutti morti, visto che numerose persone sono state rapite dagli uomini di Hamas.

Dopo il lancio di razzi subito all’alba Israele ha subito messo in atto una ferma risposta e sono almeno 313 i palestinesi che sono stati uccisi nell’azione di ritorsione militare israeliana contro la Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Sanità dell’enclave palestinese quasi duemila persone sono rimaste ferite. E il conflitto va avanti senza sosta anche a più di 24 ore dal piano attuato da Hamas. Israele deve anche fronteggiare gli attacchi di Hezbollah dal Libano, con un accerchiamento vero e proprio allo stato ebraico.