Israele, il bollettino dell'attacco di Hamas con la Tempesta al-Aqsa: 22 morti e 545 feriti

07 ottobre 2023

Sono almeno 22 i morti e 545 gli israeliani feriti finora in seguito agli attacchi missilistici su Israele da parte di Hamas. “Le squadre di Magen David Adom, il servizio di soccorso israeliano, hanno dichiarato decedute 22 vittime. Hanno anche curato centinaia di altre vittime”, hanno riferito i servizi di emergenza in un comunicato. Da Gaza sono partiti all’alba circa 5000 razzi contro Israele in quella che è stata definita l’operazione ‘Al-Aqsa Flood’, la ‘Tempesta Al-Aqsa’. Le Brigate Al-Qassam di Hamas hanno confermato la cattura di diversi di soldati israeliani. In precedenza, in alcuni video, erano stati mostrati diversi soldati, ormai scalzi e con le mani sulla testa, ‘scortati’ da uomini pro-Palestina in giubbotto antiproiettile e armati.

Pioggia di razzi e miliziani di Hamas in strada. Il premier israeliano: "Siamo in guerra" | GUARDA

Nel frattempo l'aeronautica israeliana ha fatto sapere di aver preso di mira e colpito una serie di obiettivi chiave di Hamas all'interno di Gaza dopo l'incursione del gruppo. “Nelle ultime ore, dozzine di aerei da combattimento delle forze di difese israeliane hanno colpito 17 basi militari e quattro centri di comando operativo appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza”, si legge in una nota sui canali social delle forze israeliane, che hanno sottolineato la reazione importante dopo essere finiti sotto attacco. La guerra tra le due fazioni si è scatenata di nuovo.