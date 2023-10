Israele, raffica di razzi lanciati da Gaza: sirene in tutto il Paese

07 ottobre 2023 a

a

a

Alta tensione tra Gaza e Israele, dopo che in mattinata è iniziato un attacco a sorpresa dalla Striscia e miliziani armati sono entrati in territorio israeliano. Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio della operazione "Alluvione al-Aqsa". "Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista, ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti", ha affermato. L'esercito israeliano ha dichiarato "lo stato di allerta di guerra". Da Gaza sono partiti lanci di razzi, in parte intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Stando a quanto filtra, una donna di 70 anni sarebbe morta. Le sirene di allarme antimissili hanno suonato a Tel Aviv e in altre aree nel centro e nel sud di Israele. Previsto l'incontro tra il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant con i responsabili della sicurezza e militari.

Testato il nuovo supermissile nucleare. Putin: "Presto in servizio"

Come premesso, il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio della operazione “Alluvione al-Aqsa”, con lanci di razzi e l’ingresso di miliziani armati dalla Striscia verso Israele. Ha spiegato che l'operazione rappresenta una reazione "alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme" e al costante rifiuto da parte di Israele di "liberare i nostri prigionieri". Ha precisato che i miliziani hanno avuto ordine di "non uccidere donne e bambini" e ha fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. "Il nemico è più debole di quanto non si pensi", ha detto. E ancora: "Questo è il giorno della grande rivoluzione". Il testo è stato diffuso sul web da Hamas che, come in passato, ha mostrato solo un profilo oscurato del volto di Deif.

Razzi lanciati da Gaza contro Israele, al via scontri

Un portavoce militare israeliano ha raccomandato ai cittadini del sud e del centro di Israele di "restare nelle aree protette e seguire le istruzioni del Centro di comando interno". I Servizi di pronto soccorso israeliani (Magen David Adom) hanno riferito che ha perso la vita una donna di 70 anni, rimasta ferita dall'impatto diretto di un razzo nell'area di Gederot, viicno Ashkelon. Secondo la stessa fonte, ci sono anche 15 feriti. “Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono restare nelle loro abitazioni”, ha detto il portavoce militare israeliano.